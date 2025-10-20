Condò | Buon per il Milan che Leao abbia abbattuto il tabù di un rigore Chissà che …

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato - anche - del successo del Milan di Massimiliano Allegri, per 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

La rivincita di Leao: dopo tante critiche con una doppietta riporta il Milan in vetta - L'Inter vince a Roma, crescita evidente, mentre il Napoli perde inaspettatamente in casa. Come scrive ilsole24ore.com

Leao dalla panchina trascina il Milan: 2-1 in rimonta contro un buon Genoa - Nel primo tempo, complice la pioggia, i rossoneri faticano a trovare ritmo, mentre il Genoa si dimostra più concreto. Lo riporta it.blastingnews.com

Milan-Fiorentina, le pagelle di CM: Leao si riprende San Siro, Gabbia leader da Nazionale - A San Siro è andato in scena il ritorno di Stefano Pioli fra la sua Fiorentina e il Milan di Massimiliano Allegri: in svantaggio dopo la rete di Gosens, i rossoneri riprendono e ribaltano la gara ... Segnala msn.com