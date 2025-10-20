Importanti chiarimenti emergono per chi compila la domanda per il concorso sostegno secondaria. Ai fini della procedura, sono valutabili esclusivamente le annualità di servizio specifico svolte sul sostegno. Restano esclusi, quindi, gli anni maturati su posto comune o altre classi di concorso.I criteri di valutazione del servizioLa corretta compilazione della domanda per il concorso sostegno dipende da una chiara comprensione dei titoli valutabili, un tema discusso nel dettaglio su OrizzonteScuola TV. Come sottolineato dall'esperta Sonia Cannas, la normativa è stringente e non lascia spazio a interpretazioni estensive o analogiche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Concorso sostegno secondaria: chiarimenti sul servizio