Concorso scuola PNRR3 | distribuzione posti per provincia Chiarimenti
Incertezza per gli aspiranti docenti del Concorso scuola PNRR3. Durante un recente incontro su OrizzonteScuola TV, l'esperta Sonia Cannas ha confermato che non è possibile conoscere la distribuzione provinciale dei posti al momento della domanda. La scelta si limita alla regione, poiché i dati attuali sono solo previsionali e soggetti a modifiche.Il nodo dei posti: perché la provincia resta un'incognitaLa principale criticità evidenziata per il Concorso scuola PNRR3 riguarda l'impossibilità, per i candidati, di conoscere la suddivisione esatta dei posti disponibili a livello provinciale. L'esperta Sonia Cannas, intervenendo su OrizzonteScuola TV, ha sottolineato come i numeri indicati nei bandi (DDG n. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Scopri altri approfondimenti
Concorso scuola PNRR3: non è possibile conoscere in anticipo la distribuzione dei posti per provincia. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti 2025, ci siamo: il bando del concorso Pnrr 3 è stato pubblicato il 10 ottobre. Come prepararsi? Ecco i corsi di preparazione della Tecnica della Scuola. - facebook.com Vai su Facebook
Concorso scuola PNRR3: la distribuzione posti per regione - 135 posti per i nuovi concorsi PNRR 3, volti all'assunzione di docenti e docenti di sostegno. Riporta catania.liveuniversity.it
Concorso scuola PNRR3: non è possibile conoscere in anticipo la distribuzione dei posti per provincia. Pillole di Question Time - Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... Come scrive orizzontescuola.it
Concorso scuola PNRR3: pubblicati i bandi per 58.153 posti, domande entro il 29 ottobre - Concorso per l’immissione in ruolo nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, inclusi i posti per il sostegno ... Come scrive it.blastingnews.com