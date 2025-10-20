Concorso PNRR 3 gli aspetti da chiarire per una corretta compilazione QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Lunedì 20 ottobre alle 15 | 30

Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con disponibilità di posti comuni e di sostegno. Le candidature sono possibili fino al 29 ottobre tramite la piattaforma INPA, compilando i campi richiesti e allegando la documentazione necessaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

