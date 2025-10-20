Concorso PNRR 3 | è valido il servizio dell' anno in corso? Chiarimenti

Domande aperte fino al 29 ottobre per il Concorso PNRR 3 per la scuola secondaria. Un punto cruciale del bando riguarda i titoli di servizio. Molti aspiranti si interrogano sulla validità dell'anno in corso. Questo articolo chiarisce perché il servizio 202526 non può essere utilizzato. L'annualità 202526 non è valutabile né per l'accesso, né per la riserva del 30%, né ai fini del punteggio.I requisiti di servizio necessari per l'accesso al concorsoIl bando per il Concorso PNRR 3 definisce requisiti precisi per la partecipazione ai posti comuni della scuola secondaria. L'accesso è garantito, in alternativa, a chi possiede l'abilitazione specifica o una combinazione di titolo di studio e servizio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

