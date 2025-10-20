Concorso docenti PNRR3 | titolo di accesso riserve altri titoli e preferenze RISPOSTE AI QUESITI
Concorso PNRR3: la puntata del Question Time del 18 ottobre 2025, ha avuto come ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Sono stati affrontati i principali dubbi relativi a riserve, titoli e preferenze del concorso PNRR 3. Le informazioni e le risposte complete sono disponibili in versione integrale sui canali ufficiali di Orizzonte Scuola TV, su Facebook, YouTube e sul sito www.orizzontescuola.it, dove è possibile consultare anche guide e aggiornamenti dedicati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Concorso docenti 2025, ci siamo: il bando del concorso Pnrr 3 è stato pubblicato il 10 ottobre. Come prepararsi? Ecco i corsi di preparazione della Tecnica della Scuola. - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, bando a Ottobre: preparati. Video lezioni, libro “studio rapido”, 100 mappe mentali, simulatore con 8mila quesiti - X Vai su X
Concorso PNRR3, esclusi laureandi SFP e frequentanti Tfa sostegno X ciclo: la FLC CGIL intende impugnare il bando - La FLC CGIL giudica grave l'esclusione dalla procedura concorsuale dei laureandi in scienze della formazione primaria e degli iscritti al decimo ciclo dei corsi di specializzazione su sostegno da 60 C ... Segnala flcgil.it
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Da orizzontescuola.it
VIDEO TUTORIAL | Concorso docenti PNRR 3, come fare la domanda passo dopo passo - Concorso docenti PNRR3: con la guida di Roberta Vannini UIL Scuola RUA la guida passo dopo passo alla presentazione della domanda. Secondo orizzontescuola.it