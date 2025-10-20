Concorso docenti PNRR3 avvio PROVA SCRITTA Domanda per ausili e tempi aggiuntivi candidati con DSA e legge 104 rinvio per gravidanza Le scadenze
Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria, posto comune e sostegno. In attesa di conoscere il numero dei partecipanti (le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 29 ottobre) e le date in cui si svolgeranno le prove scritte, gli USR si organizzano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
