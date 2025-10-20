Concorso docenti Pnrr 3 | Flc Cgil impugna i bandi ecco perchè

Il concorso docenti Pnrr 3 è al centro di una forte polemica. Il sindacato FLC Cgil ha annunciato l'intenzione di impugnare i bandi del concorso, le cui domande scadono il 29 ottobre. La contestazione riguarda l'esclusione di specifiche categorie di aspiranti docenti. Tra questi, i laureandi in Scienze della Formazione Primaria (SFP) e gli iscritti al Tfa X ciclo per il sostegno.Concorso docenti Pnrr 3: i motivi del ricorso FLC CgilIl nodo centrale della contestazione mossa dalla FLC Cgil riguarda i termini previsti per lo scioglimento della riserva. I bandi attuali del concorso PNRR 3 consentono l'iscrizione "con riserva", ma impongono una scadenza precisa: il titolo di specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento (per la scuola secondaria) deve essere conseguito entro il 31 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Concorso docenti Pnrr 3: Flc Cgil impugna i bandi, ecco perchè

