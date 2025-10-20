Concorsi PNRR 3 docenti | per problemi legati al pagamento del bollettino rivolgersi all’assistenza Pago In Rete

Sono stati pubblicati i bandi per le nuove procedure concorsuali PNRR 3, finalizzate al reclutamento di personale docente nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma Concorsi e Procedure selettive fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

