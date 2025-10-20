Concluso a Bagheria il primo corso per volontario professionista organizzato da Ail

20 ott 2025

Nascono a Bagheria, in provincia di Palermo, le nuove leve del volontariato AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La delegazione locale ha organizzato il primo corsoVolontario Professionista Ail”, svoltosi nella la sede del Coordinamento delle associazioni del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

