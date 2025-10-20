Concerto Lady Gaga a Milano scaletta della seconda serata e chi c’era tra i vip

Lady Gaga è pronta a tornare in scena con la seconda delle due date previste a Milano per il suo Mayhem Tour: l’Unipol Forum di Assago si prepara dunque ad ospitare nuovamente l’artista che è finalmente tornata in Italia dopo ben 7 anni di assenza. Milano ha assistito così al ritorno in grande stile della Queen del pop mondiale: è bastato un attimo, poi i Little Monsters che l’avevano attesa a lungo hanno potuto assistere ad uno show degno delle aspettative, dominato da luci, costumi incredibili e un’atmosfera epica a fare da sfondo ad una Lady Gaga più in forma che mai, pronta a sdoppiarsi nelle sue due anime, la bionda angelica e la “Mistress of Mayhem”, incarnazione del caos creativo che ama. 🔗 Leggi su Dilei.it

