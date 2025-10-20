Concerti laboratori e stand | al canile l’evento che ha unito arte urbana e amore per gli animali

Un’esplosione di colori, musica e sorrisi ha animato sabato, 18 ottobre, il canile intercomunale di Riccione, che ha riaperto le sue porte al pubblico per la seconda edizione di “Graffi di Canile 2.0”. L’iniziativa, pensata per coniugare arte urbana e sensibilizzazione sul tema delle adozioni, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altre letture consigliate

L’Autunno Fiorentino abbraccia la città: teatro, concerti, performance e laboratori nelle piazze dei quartieri. Oltre 300 appuntamenti per un festival “diffuso” che animerà le zone della città fuori dall’area Unesco https://bit.ly/autunnofiorentino25 - facebook.com Vai su Facebook

Concerti,talk,mostre e laboratori a ingresso gratuito:dal 10 al 12 ottobre la Garbatella e altri luoghi della città ospitano La Manifestival,il festival de @ilmanifesto, per raccontare di guerre, migrazioni e possibilità di una società più giusta. http://bit.ly/4mOa5xf - X Vai su X

Street art e adozioni: successo per la seconda edizione di “Graffi di Canile” - Sei writers locali hanno dipinto opere live, che saranno messe all’asta online, mentre i visitatori hanno potuto conoscere i cani in cerca di famiglia ... Come scrive altarimini.it

Stand gastronomici, concerti ed escursioni di trekking - Domani e domenica, a chiudere la rassegna ’Montiano poetico’, organizzata dall’Unione Valle Savio, che si era aperta con l’evento enogastronomico Montiano Divino, concerti, camminate e stand ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Concerti, mostre, laboratori: quattro stagioni a Villa Erba - CERNOBBIO (Como) Un anno di eventi, legati dal programma ricchissimo con spettacoli musicali, concerti, laboratori e attività dedicate ai più... Scrive ilgiorno.it