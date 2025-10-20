Concentrarsi sui dettagli e altre storie di letteratura e moda

K – Moda si troverà dal 23 ottobre nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, nelle librerie indipendenti. Da lunedì 20 ottobre è possibile ordinarlo sul nostro store. Io me lo ricordo, Marco, quando al liceo non sapeva come farglielo capire, ai prof: disegnare mentre spiegavano non lo distraeva per niente, anzi era un modo per concentrarsi di più, per concentrarsi tutto sulle loro voci. Qualcuno non lo capiva, lo riprendeva, qualcun altro invece lo accettava, magari non legalizzava la distrazione però chiudeva un occhio. La classe doveva stare con lo sguardo fisso alla lavagna, Marco – facendo finta che non ce ne accorgessimo – poteva tenerlo incollato al suo foglio, la matita in mano.

