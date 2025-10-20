Conceicao Juve i giornali si scagliano contro il portoghese dopo il ko di Como | A dir poco irritante Bocciatura pesantissima per l’esterno
Conceicao Juve, bocciatura pesantissima da Tuttosport dopo il ko: prova incolore, tanti errori e scivoloni per il portoghese, delusione totale. Da eroe di Champions a fantasma in Serie A. La parabola discendente di Francisco Conceicao è stata rapida e dolorosa. Dopo aver illuso tutti con la magia contro il Villarreal, l’esterno portoghese è incappato in una prestazione disastrosa nella trasferta di Como, risultando uno dei peggiori in campo nella clamorosa sconfitta per 2-0 della Juventus. Una prova incolore, che gli è valsa una pagella shock da parte di Tuttosport. Conceicao Juve: il giudizio impietoso di Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
La sorpresa Koopmeiners nel laboratorio di Tudor: la Juve può rinunciare a Conceicao - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Juve: Conceicao il più vivo, David goffo e sfiduciato, Openda altro flop - X Vai su X
Juventus-Milan, le pagelle dei giornali: Conceicao vivo, David un fantasma - La Juventus, all'Allianz Stadium contro il Milan, incassa il terzo pareggio consecutivo in campionato nonché il quinto di fila tra Serie A e Champions League. Si legge su ilbianconero.com
Juve, Conceicao amaro a Verona: "Troppi errori, ma giocando ogni tre giorni..." - Juventus, con il gol che aveva permesso ai bianconeri di sbloccare la gara nel primo tempo prima del calcio di rigore di Orban. Si legge su tuttosport.com
Solo un pari per la Juve a Verona: ai bianconeri non basta Conceiçao - Sono i bianconeri a sbloccare il match al 19' grazie ad un assolo di Francisco ... Come scrive ilgiornale.it