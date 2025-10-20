Conceicao Juve i giornali si scagliano contro il portoghese dopo il ko di Como | A dir poco irritante Bocciatura pesantissima per l’esterno

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao Juve, bocciatura pesantissima da Tuttosport dopo il ko: prova incolore, tanti errori e scivoloni per il portoghese, delusione totale. Da eroe di Champions a fantasma in Serie A. La parabola discendente di  Francisco Conceicao  è stata rapida e dolorosa. Dopo aver illuso tutti con la magia contro il  Villarreal, l’esterno portoghese è incappato in una prestazione disastrosa nella trasferta di  Como, risultando uno dei peggiori in campo nella clamorosa sconfitta per 2-0 della  Juventus. Una prova incolore, che gli è valsa una pagella shock da parte di  Tuttosport. Conceicao Juve: il giudizio impietoso di Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao juve i giornali si scagliano contro il portoghese dopo il ko di como a dir poco irritante bocciatura pesantissima per l8217esterno

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, i giornali si scagliano contro il portoghese dopo il ko di Como: «A dir poco irritante». Bocciatura pesantissima per l’esterno

Approfondisci con queste news

Juventus-Milan, le pagelle dei giornali: Conceicao vivo, David un fantasma - La Juventus, all'Allianz Stadium contro il Milan, incassa il terzo pareggio consecutivo in campionato nonché il quinto di fila tra Serie A e Champions League. Si legge su ilbianconero.com

Juve, Conceicao amaro a Verona: "Troppi errori, ma giocando ogni tre giorni..." - Juventus, con il gol che aveva permesso ai bianconeri di sbloccare la gara nel primo tempo prima del calcio di rigore di Orban. Si legge su tuttosport.com

Solo un pari per la Juve a Verona: ai bianconeri non basta Conceiçao - Sono i bianconeri a sbloccare il match al 19' grazie ad un assolo di Francisco ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Juve Giornali Scagliano