Conceicao Juve i giornali si scagliano contro il portoghese dopo il ko di Como | A dir poco irritante Bocciatura pesantissima per l’esterno

Conceicao Juve, bocciatura pesantissima da Tuttosport dopo il ko: prova incolore, tanti errori e scivoloni per il portoghese, delusione totale. Da eroe di Champions a fantasma in Serie A. La parabola discendente di Francisco Conceicao è stata rapida e dolorosa. Dopo aver illuso tutti con la magia contro il Villarreal, l'esterno portoghese è incappato in una prestazione disastrosa nella trasferta di Como, risultando uno dei peggiori in campo nella clamorosa sconfitta per 2-0 della Juventus. Una prova incolore, che gli è valsa una pagella shock da parte di Tuttosport. Conceicao Juve: il giudizio impietoso di Tuttosport.

