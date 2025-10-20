Con un solo morso il mio braccio era finito Lotta e sopravvive contro un orso in Giappone

Durante un allenamento nei boschi di Myoko, in Giappone, il runner neozelandese Billy Halloran è stato aggredito da un orso nero asiatico. Ferito gravemente a braccio e gamba, ha subito tre interventi, ma è sopravvissuto. “Voglio tornare a correre. La natura va rispettata, non temuta”, ha detto alla CNN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

