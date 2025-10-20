Con pistola e passamontagna assaltano distributore di benzina | due rinvii a giudizio

Puntano la pistola contro il benzinaio e si fanno consegnare l'incasso di 8.300 euro: due venticinquenni, identificati grazie alle immagini di videosorveglianza dell'impianto e alle indagini, finiscono a processo per l'accusa di rapina pluriaggravata.Si tratta di Vincenzo Pileo e Giovanni Turco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

