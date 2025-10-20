Con lo scooter contro le auto in sosta | giovane muore 9 giorni dopo l' incidente

È morto al Civico, dopo nove giorni di agonia Francesco Luca, di 24 anni. Il giovane, lo scorso 11 ottobre si era schiantato col suo scooter Piaggio Liberty contro tre auto parcheggiate in piazza Verdi all'incrocio con via Pignatelli Aragona.Gravi le conseguenze dell'impatto e le lesioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

