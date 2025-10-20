Da un paio di giorni, in ambito royal, non si parla d’altro. Ed è comprensibile. Perché anche se era da tempo che il principe Andrea non era più un working royal – dal 2022 aveva perso il trattamento di Sua Altezza Reale e non poteva più indossare la divisa con le onorificenze in pubblico – il fatto che abbia annunciato ufficialmente di rinunciare ad utilizzare il titolo di Duca di York (precisiamo: non gli è stato tolto, ha solo comunicato che non lo userà più) e agli onori dell’Ordine della Giarrettiera non era poi così scontato. C’era chi sosteneva che re Carlo, con il passare degli anni e la lotta contro il cancro, si fosse un po’ ammorbidito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con l'annuncio del principe Andrea di rinunciare ai titoli, William diventa, segretamente sempre più potente