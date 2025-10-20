Con l' annuncio del principe Andrea di rinunciare ai titoli William diventa segretamente sempre più potente
Da un paio di giorni, in ambito royal, non si parla d’altro. Ed è comprensibile. Perché anche se era da tempo che il principe Andrea non era più un working royal – dal 2022 aveva perso il trattamento di Sua Altezza Reale e non poteva più indossare la divisa con le onorificenze in pubblico – il fatto che abbia annunciato ufficialmente di rinunciare ad utilizzare il titolo di Duca di York (precisiamo: non gli è stato tolto, ha solo comunicato che non lo userà più) e agli onori dell’Ordine della Giarrettiera non era poi così scontato. C’era chi sosteneva che re Carlo, con il passare degli anni e la lotta contro il cancro, si fosse un po’ ammorbidito. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
Un annuncio a sorpresa scuote Buckingham Palace e i media di tutto il mondo: il Principe Andrea, Duca di York, figlio del defunto Principe Filippo e della Regina Elisabetta II, ha comunicato l'intenzione di rinunciare al suo titolo reale. https://italianinews.com/2 - X Vai su X
Morte dell’Aga Khan: sarà lutto regionale L’annuncio della presidente della Regione Alessandra Todde: «Il principe è stato un valorizzatore della Sardegna» - facebook.com Vai su Facebook
Uk, il principe Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uk, il principe Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family ... Lo riporta tg24.sky.it
Il Principe Andrea rinuncia ai titoli reali. Perché ha preso questa decisione definitiva - Il principe Andrea ha annunciato la rinuncia ai propri titoli, compreso quello di Duca di York. tg.la7.it scrive
“Rinuncia al suo titolo”: un nuovo terremoto scuote la Royal Family - Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York dopo un confronto con re Carlo. Secondo newsmondo.it