Con il nuovo Atm le poste di Albiano fanno un salto nel futuro | ecco perché
È stato installato nell’ufficio postale di via Sant’Antonio 25 ad Albiano uno sportello automatico ATM Postamat di ultima generazione caratterizzato da migliori performance, da numerose novità in termini di funzionalità e servizi, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia.Il nuovo Postamat è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
