Con il Black Friday a Pescara inizia il Natale | via al concorso di idee per gli eventi e in piazza torna la pista di pattinaggio

C’è tempo fino alle 12 del 14 novembre per presentare al Comune la propria proposta per animare la città per tutto l’autunno e l’inverno 2025, a partire cioè dal mese di novembre in occasione del Black Friday (28 novembre), e in occasione delle festività natalizie compresi la festa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

