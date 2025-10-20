Con i proventi delle compensazioni ambientali il Comune di Lucera rifà 11 chilometri di strade rurali

20 ott 2025

Dopo il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nel 2019 per la Piattaforma polifunzionale di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con i proventi delle misure di compensazione pattuite con la ditta De Cristoforo srl, l'amministrazione comunale di Lucera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

