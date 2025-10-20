Comune | presentata la quinta edizione di Balli dal mondo
È stata presentata questa mattina, nella Sala Stampa del Comune di Parma, la quinta edizione di “Balli dal Mondo”, la festa danzante multiculturale promossa da W4WWomen for Women, in programma domenica 26 ottobre alle ore 16 all’Auditorium Toscanini di via Cuneo. Alla conferenza stampa sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
È stata presentata oggi la start-up giovanile “Vision”, ideata dal giovane pontino Cristian Vendra e finanziata grazie al sostegno del Comune di Latina, ente capofila del progetto “Giovani e impresa - Il cibo nella terra del mito - Talenti da coltivare” Leggi http - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara Food Festival 2025: la Città Estense si prepara a celebrare le sue eccellenze - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Ferrara Food Festival 2025: la Città Estense si prepara a celebrare le sue eccellenze ... Scrive msn.com
FIET 2025: presentata la V edizione - È stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive Sebastiano Costalonga, la quinta edizione del FIET - Come scrive live.comune.venezia.it
Presentata l’edizione 2024 di “Uno, nessuno e centomila” - L’iniziativa, ideata dall’Amministrazione comunale e giunta alla sua quinta edizione, trasforma per due giorni le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto Arezzo, 28 settembre 2024 – ... lanazione.it scrive