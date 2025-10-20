Comun Nuovo | operaio resta con il braccio incastrato in un macchinario è gravissimo
Comun Nuovo, 20 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 20 ottobre, alle Fonderie Pilenga di via Spirano, nella zona sud del paese della Bassa Bergamasca. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa di Areu, l’Azienda regionale di emergenza urgenza, il drammatico episodio si è verificato alle 11.40 di questa mattina. Un uomo di 41 anni, molto probabilmente un dipendente delle fonderie, è rimasto con una delle braccia incastrate negli ingranaggi del macchinario sul quale stava lavorando. Dinamica e cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto, chiamati dai colleghi dell’operaio, sono arrivati i soccorritori, con automedica e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
