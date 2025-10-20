Computer quantistici c' è un problema matematico che è difficile da risolvere perfino per loro

Si tratta di un insieme di misure relative all’identificazione della fase dello stato di un oggetto quantistico: un esercizio, pare, difficile perfino per i calcolatori più potenti. 🔗 Leggi su Wired.it

Computer quantistici, c'è un problema matematico che è difficile da risolvere perfino per loro

