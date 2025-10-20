Comprare casa oggi meglio provincia e soluzioni green | il trend degli under 34

Nel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare italiano si è spostato verso la sostenibilità e la ricerca di spazi più ampi e accessibili. Secondo l’analisi del Gruppo Tecnocasa, crescono gli acquisti di prime case e la domanda di immobili in classe energetica alta, mentre cala l’interesse per l’investimento puro. Sempre più giovani, soprattutto under 34, scelgono di comprare casa fuori dalle grandi città, privilegiando soluzioni indipendenti e a basso consumo. La fotografia scattata dall’Ufficio Studi Tecnocasa, basata su 24 mila compravendite e oltre 4.800 locazioni, evidenzia un mercato in trasformazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa oggi, meglio provincia e soluzioni green: il trend degli under 34

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma? A raccontarlo a Fanpage.it è Bernadette Rizzuto che, accompagnata dalla madre Elvira, ha acquistato l’appartamento propostole da Mariana D’Amico. - facebook.com Vai su Facebook

Quanto è difficile comprare casa in Italia? Negli ultimi anni i prezzi medi sono rimasti stabili, ma stipendi fermi e forti differenze tra le città rendono l’accesso alla casa sempre più complicato. - X Vai su X

Casa, oggi è più facile comprare? Le differenze tra contanti e mutuo (e attenti al variabile): i dati a 10 anni - Rispetto a dieci anni fa oggi si compera casa più facilmente nelle grandi città in tutte le 13 maggiori aree metropolitane, se si può pagare tutto in contanti. Si legge su corriere.it

Milano e il diritto alla casa: quando il meglio è nemico del bene - Nella Milano dai costi insostenibili si sta affermando una idea che ricorda un po' il socialismo reale: che il diritto alla casa sopravanzi qualsiasi ... Secondo affaritaliani.it

Casa, oggi è più facile comprare? Le differenze tra contanti e mutuo (e attenti al variabile): i dati a 10 anni - In contanti, nel 2015 servivano in media sei annualità per comperare una casa da 80 metri quadrati, oggi si è scesi a cinque anni. Riporta corriere.it