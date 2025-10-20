Comprare casa a Firenze prezzi in aumento in tre quartieri

Firenze è una delle poche città in Italia dove i prezzi medi per comprare casa continuano a crescere. A livello nazionale i prezzi medi delle abitazioni usate registrano una flessione dell’1,9% rispetto all’anno precedente e si attesta su 1.815 euro al metro quadrato, ma nel capoluogo toscano i prezzi sono nettamente superiori e in molti quartieri continuano a crescere. La città si conferma uno dei mercati immobiliari più solidi e dinamici del Paese, grazie alla forte attrattiva turistica, alla presenza di università e istituzioni culturali e a un tessuto urbano che unisce storia e modernità. In particolare secondo i dati pubblicati di Idealista, che mette a confronto i prezzi nel terzo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa, registrano incrementi importanti le zone centrali e semicentrali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

