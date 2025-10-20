Complici del genocidio | gli studenti occupano Sociologia

La facoltà di Sociologia dell’Università di Trento è occupata. Si tratta di un’azione degli studenti in solidarietà al popolo palestinese.Il comunicato“Come comunità accademica solidale alla popolazione palestinese, stiamo occupando il Dipartimento di Sociologia per bloccare una quotidianità che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

