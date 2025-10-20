Complicazioni durante intervento di liposuzione | muore in Turchia l’imprenditrice Milena Mancini
Venti giorni fa si era sottoposta ad un intervento di liposuzione a Istanbul, ma a causa di un imprevisto durante l’operazione era finita in terapia intensiva. Milena Mancini non è più riuscita a riprendersi. Imprenditrice 50enne di Isola dei Liri, lascia due figlie per conseguenze non ancora chiarite dell’intervento estetico. Al momento non ci sono conferme dirette da parte delle autorità sanitarie, ma come ha affermato Luigi di Palma, zio di Milena, sembrerebbe che “durante l’intervento” ci sia stata “una complicanza e sembra che abbia contratto un’infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
