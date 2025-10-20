Compleanno di Riccione | grande partecipazione e allegria per i 103 anni della Perla Verde

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno Riccione ha celebrato il suo 103° compleanno in grande stile: tre giorni di festa hanno animato la Perla verde, dall’antico borgo fino a piazzale Ceccarini, con un ricco programma di eventi, spettacoli, laboratori, concerti e iniziative che hanno conquistato un pubblico eterogeneo e di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

compleanno riccione grande partecipazioneRiccione festeggia 103 anni tra musica, cioccolato e giovani talenti - coinvolgendo con le loro performance e con le hit più iconiche e senza tempo. Secondo chiamamicitta.it

compleanno riccione grande partecipazioneRiccione si scalda per la sua festa: oggi dolcezza e Moka Club, domani il compleanno in piazza - È partita con grande entusiasmo e partecipazione di pubblico, ieri pomeriggio, venerdì 17 ottobre, la ventesima edizione di “CiocoPaese”, dedicata al ... Da chiamamicitta.it

compleanno riccione grande partecipazioneRiccione in festa per il 103° compleanno: tutto il programma del fine settimana - Nel fine settimana anche meditazione e passeggiate in riva al mare e la Coppa Italia di Pole & aerial dance al Playhall ... Da riminitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Compleanno Riccione Grande Partecipazione