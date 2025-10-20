Compleanno di Riccione | grande partecipazione e allegria per i 103 anni della Perla Verde

Quest’anno Riccione ha celebrato il suo 103° compleanno in grande stile: tre giorni di festa hanno animato la Perla verde, dall’antico borgo fino a piazzale Ceccarini, con un ricco programma di eventi, spettacoli, laboratori, concerti e iniziative che hanno conquistato un pubblico eterogeneo e di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

