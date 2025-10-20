Compleanni centenari 103 candeline per nonna Gigia

Compleanni centenari. Mercoledì 15 ottobre sono stati festeggiati alla Pia Casa Divina Provvidenza di Novara i 103 anni di Luigia Castelletto vedova Radici, detta nonna Gigia, da sei anni ospite della struttura.La signora Castelletto è seguita dalla figlia Dina classe 1945, dalle nipoti Raffaella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

