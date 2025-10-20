Como-Juventus oltre 11mila tifosi in città 150 ultras senza biglietto bloccati lontano dallo stadio | gestione impeccabile

La domenica di campionato che ha visto sfidarsi Como 1907 e Juventus si è svolta senza incidenti, grazie a un imponente e accurato servizio di ordine pubblico predisposto dalla questura di Como. Su disposizione del questore Marco Calì, in coordinamento con il prefetto Corrado Conforto Galli, sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

