Como Juve i giornali a sorpresa | Soffre il sistema di Fabregas però ci mette anche del suo È stato lui il peggiore del match del Sinigaglia

Como Juve, la pagella della Gazzetta è severa: il bianconero fatica contro il sistema di Fabregas, sbaglia troppo in entrambe le fasi. Una serata storta, un’altra prestazione al di sotto dei suoi standard abituali che si aggiunge a quella, già deludente, di Villarreal. Nel naufragio generale della Juventus sul campo del Como, anche Andrea Cambiaso finisce sul banco degli imputati. L’esterno bianconero, schierato questa volta a sinistra, non è riuscito a incidere, soffrendo l’organizzazione dei lariani e mostrando limiti preoccupanti in entrambe le fasi. Una prova insufficiente, come sottolineato dalla pagella de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, i giornali a sorpresa: «Soffre il sistema di Fabregas, però ci mette anche del suo». È stato lui il peggiore del match del Sinigaglia

