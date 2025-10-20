Como Juve 2-0 | Tudor ma che partita hai visto? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Como Juve 2-0, il commento di Paolo Rossi dopo il match: Tudor colpevole ma è tutta la squadra ha mostrare deficit di carattere e responsabilità. Una sconfitta che brucia e che fa rumore. Il 2-0 subito dalla Juventus a Como non è solo un risultato negativo, ma il segnale di una crisi profonda che, secondo l’analisi di Paolo Rossi, va ben oltre le scelte dell’allenatore. Pur riconoscendo le possibili colpe di Igor Tudor nella gestione della partita, il giornalista punta il dito contro l’intera squadra, rea di aver mostrato preoccupanti “deficit di carattere e responsabilità”. Secondo Rossi, la prestazione incolore dei bianconeri non può essere attribuita unicamente a errori tattici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve 2-0: Tudor, ma che partita hai visto? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

