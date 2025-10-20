Como come un film | tre serate di cinema sul territorio lariano all' Astra

Quicomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cinema torna protagonista a Como con un’iniziativa culturale che unisce territorio, memoria e narrazione. Dopo il successo del 2024 con le serate dedicate ai film girati sul Lago di Como — organizzate dall’associazione La Stecca per sostenere la riapertura della balconata, oggi finalmente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

