Como 21enne picchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto | arrestato l’ex fidanzato
Como, 20 ottobre 2025 – Notte di violenza, tra sabato e domenic a, a Como: vittima una 21enne equadoregna picchiata e trascinata per i capelli in un parcheggio dall’ex fidanzato, un connazionale di 25 anni. La giovane è stata portata in pronto soccorso, mentre l’uomo è stato arrestato. L’allarme. Verso le 2.30, alcune persone hanno richiamato l’attenzione di una volante della polizia che stava passando in via Canturina, davanti alla piscina di Muggiò. E hanno indicato una ragazza a terra, visibilmente ferita, e un uomo che tentava di risalire in auto per fuggire. Poi bloccato e arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
