Commento al Vangelo di oggi 20 ottobre 2025 | Lc 12,13-21

Meditiamo il Vangelo del 20 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede» Lunedì della XXIX settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 12,13-21. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 20 ottobre 2025: Lc 12,13-21

