Commemorazione dei defunti a Torino | celebrazioni in programma orari dei cimiteri e linee Gtt potenziate

I cimiteri della città si preparano ad accogliere centinaia di persone desiderose di ricordare i propri cari durante le ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti. Per questi giorni nei quali i sei cimiteri cittadini - Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori - registrano un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

