Comizio anti-destre da Fazio | ecco cosa ha detto Bruce Springsteen

Una normale promozione di un film che nasconde un forte carattere politico contro le cosiddette destre, che partono da quella di Donald Trump negli Stati Uniti e arrivano a quella di Giorgia Meloni in Italia, attuale presidente del consiglio da ormai tre anni a questa parte. Leader politici eletti democraticamente che, però, nei salotti televisivi continuano ad essere delegittimati. L’ultima occasione a Che Tempo che fa, il programma condotto su LaNove che, tra le altre cose, si occupa anche di politica italiana e non solo. I protagonisti dell’invettiva sono Fabio Fazio, il conduttore, e il suo ospite d’eccezione Bruce Springsteen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Comizio anti-destre da Fazio: ecco cosa ha detto Bruce Springsteen

