Comizio anti-destre da Fazio | ecco cosa ha detto Bruce Springsteen

Ilgiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una normale promozione di un film che nasconde un forte carattere politico contro le cosiddette destre, che partono da quella di Donald Trump negli Stati Uniti e arrivano a quella di Giorgia Meloni in Italia, attuale presidente del consiglio da ormai tre anni a questa parte. Leader politici eletti democraticamente che, però, nei salotti televisivi continuano ad essere delegittimati. L’ultima occasione a Che Tempo che fa, il programma condotto su LaNove che, tra le altre cose, si occupa anche di politica italiana e non solo. I protagonisti dell’invettiva sono Fabio Fazio, il conduttore, e il suo ospite d’eccezione Bruce Springsteen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

