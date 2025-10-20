Come Taggare e Menzionare su WhatsApp in Gruppi e Canali

WhatsApp è il fulcro delle comunicazioni quotidiane, ma gestire gruppi numerosi o canali informativi può diventare complicato. Un messaggio importante rischia di perdersi tra decine di notifiche, o si vuole attirare l’attenzione di una persona senza disturbare tutti. Le funzioni di tagging e menzioni risolvono questi problemi, rendendo le chat più ordinate e dirette. Non si tratta solo di scrivere un nome: c’è un sistema preciso, diverso tra gruppi e canali, con trucchi utili per risparmiare tempo. Le menzioni permettono di indirizzare un messaggio a una persona specifica in un gruppo, notificandola direttamente. 🔗 Leggi su Navigaweb.net