Come stai? | a Reggio Emilia la scuola si ferma per ascoltare Al via gli Stati generali dell’Educazione e della Formazione

“Come stai, come state?” Non è uno slogan. È la domanda con cui si è aperta a Reggio Emilia la prima giornata degli Stati generali dellEducazione e della Formazione. La sede scelta è il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, riempito da oltre 400 partecipanti tra studenti, insegnanti, formatori e dirigenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

