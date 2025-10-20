Come stai? | a Reggio Emilia la scuola si ferma per ascoltare Al via gli Stati generali dell’Educazione e della Formazione

“Come stai, come state?” Non è uno slogan. È la domanda con cui si è aperta a Reggio Emilia la prima giornata degli Stati generali dell’Educazione e della Formazione. La sede scelta è il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, riempito da oltre 400 partecipanti tra studenti, insegnanti, formatori e dirigenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

