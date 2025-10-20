Come sta Vittorio Sgarbi la madre di Evelina | Falso che stia guarendo sta molto male Pesa 47 chili

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, si dice profondamente preoccupata per le condizioni di salute del critico d’arte e afferma di non credere che stia migliorando. Al contrario, ritiene che il padre della figlia Evelina stia peggiorando ulteriormente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

