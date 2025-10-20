Come sottoscrivere il nuovo Btp Valore con BancoPosta?
La tanto agognata attesa è finita. Fino al 24 ottobre prossimo si potrà sottoscrivere il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai clienti retail, ovvero ai risparmiatori privati. Durerà sette anni e offrirà delle cedole crescenti nel tempo, che saranno pagate ogni tre mesi. Tale prodotto si potrà sottoscrivere anche se si dispone di un libretto postale o di un conto corrente BancoPosta. Ecco maggiori informazioni in merito e quali sono le caratteristiche principali di tale titolo. Quali sono le caratteristiche del Btp Valore?. Il Btp Valore, in collocamento dal 20 ottobre e fino alle ore 13 del 24 ottobre (salvo chiusura anticipata), prevede delle cedole trimestrali che crescono nel tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
