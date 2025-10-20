Come si depilano gli sportivi e gli uomini in generale?
Sempre più maschi decidono di togliersi i peli, tagliandoli o eliminandoli alla radice. Un trend legato a esigenze sportive e a un nuovo gusto estetico. Vediamo le soluzioni DIY per liberarsi della folta peluria . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Come si depilano gli sportivi (e gli uomini in generale)? - Sempre più maschi decidono di togliersi i peli, tagliandoli o eliminandoli alla radice. Secondo msn.com
Manscaping: basta effetto orsacchiotto, evviva la pelle liscia e senza peli - Scopriamo le soluzioni più rapide, efficaci e indolori per liberarsi della peluria. Si legge su gazzetta.it