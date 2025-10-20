Come sfiatare i termosifoni le operazioni da fare quando si accende la caldaia

In queste ore il freddo è tornato a farsi sentire, all'improvviso, facendoci piombare in poco tempo nel pieno dell'autunno. Ecco che anche la temperatura all'interno delle case si fa rigida, il caldo dell'estate è ormai solo un ricordo.E arrivato il momento di zuppe e tisane calde, serate con la. 🔗 Leggi su Veronasera.it