Come mai proprio Leao dal dischetto? L' ha deciso Allegri ecco perché

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il Var ha controllato l'intervento su Gimenez, il pallone l'ha tenuto a lungo Fofana, per poi cederlo al portoghese. Il tecnico: "Gli ho detto io di tirare". Un modo, anche, per certificare l'importanza di Rafa e restituirgli fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

