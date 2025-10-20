Come mai proprio Leao dal dischetto? L' ha deciso Allegri ecco perché
Quando il Var ha controllato l'intervento su Gimenez, il pallone l'ha tenuto a lungo Fofana, per poi cederlo al portoghese. Il tecnico: "Gli ho detto io di tirare". Un modo, anche, per certificare l'importanza di Rafa e restituirgli fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Leao mentre tira il rigore. Per inciso: non è un caso che #Modric stia proprio lì. Non è un caso #MilanFiorentina #Milan - X Vai su X
Leao torna titolare a San Siro ? Dopo l’infortunio, il portoghese torna titolare in campionato contro la Fiorentina di Stefano Pioli ? Proprio Pioli era l’allenatore del Milan l’ultima volta che Leao segnò in una gara di campionato a San Siro, il 25/05/2024 contr - facebook.com Vai su Facebook
Come mai proprio Leao dal dischetto? L'ha deciso Allegri, ecco perché - Quando il Var ha controllato l'intervento su Gimenez, il pallone l'ha tenuto a lungo Fofana, per poi cederlo al portoghese. msn.com scrive
Come sta Leao, sostituito in Milan-Fiorentina: ultime news - Il Milan ha conquistato tre punti preziosi contro la Fiorentina grazie al suo campione. Come scrive milanlive.it
Il gesto di Gabbia che "salva" Leao dopo il gol: pioggia di elogi sui social dai tifosi del Milan - Con grande lucidità il difensore ha evitato al portoghese di essere ammonito. Secondo msn.com