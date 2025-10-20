Come lo stile di Diane Keaton ha influenzato le over 50

La dipartita di Diane Keaton ha gettato sicuramente nello sconforto molti cinefili, che l'avevano amata sia nei suoi ruoli da protagonista che in quelli corali o da comprimaria. Tuttavia, oltre alla settima arte, la sua figura ha rappresentato una grande influenza anche nel mondo della moda. Diane Keaton e Annie Hall. Se si vuole parlare dello stile di Diane Keaton, si deve partire necessariamente dal film di Woody Allen Annie Hall, in italiano Io e Annie. Nella pellicola, l' attrice sfoggia una serie di outfit che provenivano dal proprio guardaroba personale, e spaziavano da pantaloni con le pinces, connubi tra gilet e cravatta, grandi cappelli, giacche in tweed sopra ampie gonne a ruota, scamiciati e sciarpe che oggi verrebbero definiti boho-chic, cappotti dal taglio classico e colli con pistagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come lo stile di Diane Keaton ha influenzato le over 50

