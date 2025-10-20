Come la nuova Cina sta provando a riempire tutti i vuoti che Trump sta lasciando dietro di sé

Commercio, clima, intelligenza artificiale. Pechino ha avviato una serie di iniziative per presentarsi come potenza responsabile, a differenza dell'America di Trump. Una nuova narrativa per un percorso che è sempre quello. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come la nuova Cina sta provando a riempire tutti i vuoti che Trump sta lasciando dietro di sé

