Come ha fatto Nyom ad essere espulso 30 secondi dopo essere entrato in campo contro il Real Madrid

Allan Nyom è stato espulso appena 37 secondi dopo il suo ingresso nella partita Getafe-Real Madrid. Subentrato al 77?, il difensore ha commesso un fallo su Vinícius Jr che ha portato al cartellino rosso diretto, rendendo la sua presenza in campo tra le più brevi della storia della Liga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

