Come è cambiata l' auto in 70 anni | dimensioni pesi prezzi

Dalla microvettura che ha motorizzato l’Italia alla citycar elettrica con gli Adas, la storia della Fiat 500 è un viaggio dentro l’evoluzione di dimensioni, peso, prezzo e sicurezza, letti sempre attraverso il potere d’acquisto dell’epoca. La 500 del 1957 è corta, leggerissima ed essenziale: poca lamiera, pochissimi fronzoli, nessun crash test; costa “poco”, ma vale moltissimo per chi passa dallo scooter all’auto. Oggi a 500 elettrica cresce in centimetri e chilogrammi per garantire abitabilità e Adas completi. Ma l'autonomia è urbana, e il listino non è popolare. Quattro epoche, una stessa idea: città diverse, stesse esigenze di libertà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

