Come compilare correttamente la domanda per il concorso insegnanti PNRR3 | i tre consigli chiave Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alla procedura di partecipazione al concorso PNRR. Un focus particolare è stato posto su: i tre consigli principali per compilare correttamente la domanda. L'articolo Come compilare correttamente la domanda per il concorso insegnanti PNRR3: i tre consigli chiave. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

