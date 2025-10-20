Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alla procedura di partecipazione al concorso PNRR. Un focus particolare è stato posto su: i tre consigli principali per compilare correttamente la domanda. L'articolo Come compilare correttamente la domanda per il concorso insegnanti PNRR3: i tre consigli chiave. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it